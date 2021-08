Américo Quintana: “Todo aquel al que le pidan plata acá en el cementerio, que me lo diga”

El cementerio local es nuevamente noticia por hechos irregulares que se producen allí. Esta vez, en Radio Cuarentena una persona denunció que empleados municipales del cementerio local ofrecen tareas de mantenimientos a tumbas “por 3 mil pesos” con objetos provenientes de bóvedas que no son visitadas desde hace mucho tiempo por sus familiares.

Quien hizo la denuncia pública es Ana Paz, que perdió a su suegro por COVID el año pasado y supo donde se encontraban sus restos entre febrero y marzo de este año, y contó que antes de comenzar el proceso de refacción de la tumba en dónde esta su suegro, empleados del lugar le dijeron a su marido que “si quería le conseguían cosas, la arreglaban ellos por una modesta suma de dinero”, después de que él le consulte a ellos “que podía hacer” para mejorar el sepulcro.

La tumba donde descansa “Don Piri” y tumbas linderas. Foto: La Opinión.

Además dijo que “le hicieron un tour por el cementerio y le propusieron que si le gustaba tal cosa ellos se lo daban” porque “eran tumbas que no visitaban los familiares, entonces no se iban a dar cuenta”.

Según contó Ana Paz en Radio Cuarentena, los trabajadores ofrecen el trabajo por tres mil pesos, y el ofrecimiento fue rechazado “sutilmente” por su marido a lo que calificaron como “una falta de respeto”. Por ese motivo, la familia fue construyendo la tumba poco a poco, le hizo revoques y la decoró con un cantero con flores.

“Yo no quisiera que mi suegro tuviera algo que no le pertenece”, expresó Ana Paz

Sobre la cuestión, Américo Quintana dijo “no saber nada” y que “todo aquel que le pida plata acá en el cementerio que me lo diga, porque entonces aprendemos a hablar de otra manera”.

“Yo lo primero que dije es que no se vendía más nada acá”, explicó Quintana en el móvil de Radio Cuarentena, que lamento que “no estaba para hablar con ellos (por la familia Piri) porque todas las tapas que estamos sacando y no tienen destino, las estamos regalando”.

No es la primera vez que se denuncia este tipo de situaciones irregulares en el Cementerio Municipal, el ex concejal, Américo Quintana llegó a la Dirección del Cementerio, a raíz de una decisión política de Cecilio Salazar para tratar de corregir este tipo de situaciones que cuenta con varios antecedentes importantes.

Una de las tumbas de la sección 35. Foto: La Opinión.

Uno de los casos que se conocieron en el último tiempo es el de Clodomiro Gómez, el que su bisnieto, Eduardo Gómez contó en La Opinión y Sin Galera que desocupó una bóveda por fuera de los trámites legales y que fueron los empleados del Cementerio local quienes se encargaron de la reducción.

“Yo pagué en efectivo, no me dieron recibo ni nada. Yo lo hice por fuera de la Municipalidad, con personal del Cementerio”, había contado Gómez en octubre del año pasado y había revelado que “si se hace vía legal se paga en el cementerio, si no se paga fuera del cementerio, al encargado”.

Otro de los casos resonantes ocurrió en la localidad de Santa Lucía, en el que una mujer de más de 80 años fue abordada por empleados del cementerio de esa localidad porque, según le dijeron, había que reducir el cuerpo de su esposo fallecido, que estaba en la bóveda familiar.

La señora accedió y les pagó a ellos por la tarea por fuera de las vías administrativas habituales, y le informaron que no podía ser reducido todavía, por lo que tenían que depositarlo en tierra “un tiempo”.

Al enterarse su hija, fue a consultar a la Delegación y la respuesta de la misma fue la de “no saber nada”. El cuerpo estuvo desaparecido por 24 horas y finalmente lo devolvieron a su lugar de origen.