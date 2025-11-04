El Grupo Táctico Operativo de la Comisaría llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Manuel Iglesias y Chacabuco, en el marco de la investigación por un robo en un comercio de zapatillas.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, arrojó resultados negativos respecto de los elementos robados.

El propietario de la vivienda, un hombre de 42 años, intentó darse a la fuga y fue aprehendido por los oficiales.

Mientras escapaba, el sujeto arrojó un arma de fuego tipo pistolón de dos caños superpuestos, que fue secuestrada. El arma estaba cargada con dos cartuchos intactos.

Por la causa interviene Fiscalía, que dispuso el secuestro del arma y las actuaciones correspondientes.

