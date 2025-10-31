Recuperaron un par de zapatillas robado de un local y aprehendieron a un sospechoso
Un hombre de 26 años fue aprehendido este jueves con una caja de zapatillas que había sido denunciada como robada horas antes. El sospechoso fue alojado en los calabozos de la Comisaría.
Este jueves, efectivos policiales acudieron Miguel Porta al 1600, donde lograron a un hombre de 26 años a quien le secuestraron una caja que contenía un par de zapatillas.
El calzado había sido denunciado horas antes como sustraído, junto a otros pares, de un local perteneciente a una mujer de 25 años.
Por disposición de la Fiscalía local, el detenido fue notificado de la causa y permanece alojado en el sector de calabozos, a la espera de ser remitido a sede judicial.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión