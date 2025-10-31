Este jueves, efectivos policiales acudieron Miguel Porta al 1600, donde lograron a un hombre de 26 años a quien le secuestraron una caja que contenía un par de zapatillas.

Ads

El calzado había sido denunciado horas antes como sustraído, junto a otros pares, de un local perteneciente a una mujer de 25 años.

El par de zapatillas había sido sustraído horas antes de un local.

Por disposición de la Fiscalía local, el detenido fue notificado de la causa y permanece alojado en el sector de calabozos, a la espera de ser remitido a sede judicial.

Ads

Puede interesarte

Ads