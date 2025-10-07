Personal policial de la Comisaría, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO), allanaron una vivienda ubicada en Las Provincias al 2000 en el marco de la investigación por el robo a una tienda de ropa para niños ubicada en Beaumont 70.

En la vivienda detuvieron a un joven de 22 años acusado del robo por el que el domingo por la tarde había sido apresado otro delincuente, de 32, cuando caminaba a pocas cuadras del lugar allanado con un bolsón con ropa de la tienda Happy Kids.

Los delincuentes rompieron la puerta del frente del local para ingresar a robar.

La investigación permitió identificar al segundo sospechoso, que cuenta con una larga trayectoria delictiva, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Durante la requisa, que tuvo lugar este lunes por la tarde, la policía aprehendió al delincuente y secuestró indumentaria que fue reconocida por la propietaria del negocio.

El sujeto de 22 años fue trasladado a la Comisaría.

Los ladrones ingresaron el domingo por la madrugada tras romper la puerta de vidrio del frente del local. Además de la ropa, se llevaron las cámaras de seguridad.

El sujeto fue trasladado a la Comisaría, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. Interviene en la investigación la Fiscalía en turno.

