Delincuentes rompieron la puerta de vidrio del frente de un local de ropa para niños ubicado en Beaumont 70 el domingo por la madrugada, alrededor de las 3.30, y robaron una gran cantidad de prendas de vestir que estaban en exhibición.

La policía detuvo en la zona de Las Provincias al 2400 a un hombre de 32 años que circulaba con una bolsa con ropa que coincidía con la robada en ese comercio, denominado “Happy Kids”.

“La policía logró recuperar 20 jeans, pero todavía faltan remeras y otras prendas que incluso están siendo vendidas con la etiqueta original de Happy Kids”, informaron los dueños de la tienda a La Opinión.

Además, agregaron, los delincuentes “se llevaron la cámara de seguridad, por lo que no podemos compartir el video".

El aprehendido fue interceptado con la bolsa con prendas que todavía tenían etiquetas y perchas del local donde robaron por la madrugada.

La ropa fue recuperada y devuelta a los dueños del local.

La Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani lo imputó por los delitos de robo y encubrimiento. Trasladado a la Comisaría, quedó a disposición de la justicia.

Las prendas recuperadas fueron devueltas a sus propietarios y continúan las tareas investigativas para dar con otros posibles implicados, con análisis de cámaras de seguridad y otros elementos relevantes para esclarecer por completo el episodio.

