Alfredo Carrasco: “Queremos estar al servicio de todos los actores económicos”

“El que estuvo muy bien fue el secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, un muchacho que no conocía”, dijo uno de los presentes en la reunión del lunes en el Centro de Comercio de la que participaron funcionarios, concejales, empresarios del sector transporte y distribución junto la comisión directiva, que convocó al encuentro por el conflicto entre la empresa Rey y el sindicato de Camioneros.

Publicidad

Se refería a Alfredo Carrasco, concejal electo por Juntos por el Cambio en Hurlingham que pidió licencia a su banca para asumir al frente del área de Producción en el Gobierno de Cecilio Salazar en marzo pasado. Instalado en Gobernador Castro, donde tiene un emprendimiento productivo de nueces pecan, se define como “peronista” y “desarrollista”. De hecho, durante el Gobierno de Macri fue funcionario del Ministerio del Interior que conducía Rogelio Frigerio.

Este jueves, Carrasco dialogó con Radio Cuarentena y en una extensa entrevista se refirió a su rol en el gabinete de Salazar, los lineamientos que le pidió el intendente para el área y los cambios que introdujo en la Secretaría de Desarrollo Económico que tuvo a su cargo hasta diciembre Alfredo Camilletti, quien dejó el Gobierno para asumir la reapertura de los talleres de la cerrada empresa JS Textil.

Con Alfredo Carrasco al frente, la Secretaría mudó sus oficinas desde el primer piso de la Liga Deportiva hacia el edificio de la Sociedad Española donde hasta hace poco funcionaba un bar. En el amplio salón hay una especie de “circuito” con las diversas áreas que integran la cartera.

“Hicimos un formato de atención que va de la mano de la atención abierta, para romper con el maltrato burocrático del que siempre se habla en la administración pública, es un lugar en el que lo que estamos tratando de hacer es que esté al servicio de todos los actores económicos”, dijo Carrasco.

“Lo que pensamos con el intendente, es que la Secretaría se transforme en la caja natural de los actores económicos de San Pedro”, dijo Carrasco.

El funcionario destacó la incorporación en ese circuito de áreas como Industria, Comercio, Emprendedores, y Cooperación Internacional, que “es para los exportadores, una ventanilla exclusiva para articular con Cancillería”

Durante la entrevista, el funcionario a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico reafirmó lo que expuso el lunes en la reunión con empresarios en el Centro de Comercio: “Cualquier problema que tengan, lo podamos resolver o no desde acá, estamos disponibles para ellos, es es nuestro rol”.

“Estamos para ayudar, para articular, para mediar dentro de lo que podamos”, definió su tarea Carrasco.

“Nosotros no somos antisindicatos, hay que defender al trabajador, y lo que me está pidiendo Cecilio desde que entré es ver cómo podemos en la pospandemia dar un vuelco a todo lo productivo, no sólo para que el empresario crezca sino también para que eso se traduzca en más trabajo”, señaló respecto de la posición del Gobierno ante conflictos como el de Rey con Camioneros.

En ese sentido, agregó: “Si hay una institución que en vez de cuidar al trabajador está haciendo otra cosa o no cumple en cuidar al trabajador nosotros vamos a estar para mediar”