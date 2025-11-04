El Servicio Meteorológico Nacional reforzó la alerta amarilla para el norte bonaerense emitiendo una alerta a corto plazo.

El parte señala tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas, abarcando los distritos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Pergamino, Ramallo, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate y San Pedro. También algunos distritos del sur entrerriano.

Recordamos que esta región está bajo alerta amarilla. Ante casos de emergencia, en San Pedro se puede recurrir a Defensa Civil llamando al 103.

En cuanto a las recomendaciones, el SMN aconsejó permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento. Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas. También alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable. Evitar circular por calles inundadas o afectadas y si hay riesgo de que el agua ingrese en su casa, cortar el suministro eléctrico.

