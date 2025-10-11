El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo para el norte de la provincia de Buenos Aires.

El parte señala tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo”, abarcando los distritos de 25 de Mayo, Alberti, Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Lobos, Mercedes, Navarro, Pergamino, Ramallo, San Andrés de Giles, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolás, Suipacha y San Pedro.

Recordamos que la región está bajo alerta amarilla para la noche de este sábado 11, que además de estos componentes también incluye ráfagas hasta 60 km/h y actividad eléctrica.

Recordamos que ante una emergencia se puede recurrir a Defensa Civil llamando al 103 y que el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, mantenerse alejado de los árboles, alejado de artefactos eléctricos, evitar el uso de teléfonos con cable, circular por calles inundadas o afectadas, evitar actividades al aire libre, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas, y si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico.

