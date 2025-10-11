El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para gran parte de las ciudades de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, incluido San Pedro.

Un nuevo frente frío atravesará la zona durante la tarde-noche de este sábado 11, provocando inestabilidad en la región.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores. Algunos modelos indican que el paso del frente de tormenta será breve y la precipitación sería menor a los 10 mm.

