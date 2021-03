Agricultores jugará el Torneo Preparación: el pedido del plantel y el esfuerzo económico compartido para participar

A fines de febrero Agricultores comenzó la pretemporada en Gobernador Castro con la ilusión de volver a competir después de un año de inactividad por la pandemia de coronavirus. Desde que se sucedieron las reuniones en la Liga Sampedrina (LDS) para organizar un campeonato, su Comisión Directiva dejó en claro que, dependiendo las condiciones, no iba a competir porque no está apto económicamente.

El Torneo Preparación tendrá todos sus partidos en el Estadio Municipal y no se podrán vender entradas más allá de los cupos que se podrán entregar dentro de la misma delegación (unos 30) y a los cuáles cada club decidirá si cobrará o no. Teniendo que afrontar gastos de árbitros, policías y traslado, el presidente, Gerardo De Vincenzi, manifestó que la institución no iba a participar y lo oficializó en la reunión de delegados en el salón Pedro Barri el 22 de marzo.

Desde esa jornada y tras la publicación del fixture, empezaron los movimientos en la localidad. El viernes 26 los jugadores de la primera división y el cuerpo técnico solicitaron un encuentro a los dirigentes y consultaron el costo de cada fecha. Un día después se juntó la Comisión Directiva y, el domingo, los deportistas propusieron reunir ellos mismos 8500 pesos para abonar jueces y seguridad.

Además, el club se comprometió a pagar el seguro de cada jugador y, entre todos, incluido socios, acordaron disponer de autos particulares para viajar los fines de semana a San Pedro con primera y U21. La cantidad de “entradas” que puedan rentar para cada enfrentamiento (se estiman unas 30) será utilizada también para cubrir los gastos.

“Los jugadores tienen una enorme ganas de jugar”, dejó en claro De Vincenzi a La Opinión luego de, día a día, intentar lograr que Agricultores participe del certamen organizado por la LDS y que arrancará el próximo fin de semana. La máxima autoridad, desde un principio, fue realista respecto de la situación económica de la entidad que, por el COVID-19, se quedó sin ingresos no sólo por la falta del fútbol sino también por la imposibilidad de que se realicen eventos sociales en sus instalaciones.