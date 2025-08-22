Advierten por una mujer que se hace pasar por la mamá de Matías Delgado y vende rifas falsas
Familiares del niño de ocho años que padece leucemia alertaron que, nuevamente, una estafadora recorre distintos barrios. Pidieron a la comunidad no colaborar con la mujer, que asegura falsamente ser la madre del pequeño.
Familiares de Matías Delgado, el pequeño que padece de leucemia, informaron que, nuevamente, apareció una persona que pide dinero en nombre del niño, de ocho años.
En diálogo con La Opinión, Ivana, tía de Matías, reportó que una mujer recorre distintos puntos de la ciudad ofreciendo "rifas" para colaborar con la causa.
"Anda por todos lados, andaba por Caseros y Salta, yendo para el lado de Sarmiento", refirió la mujer.
Pidió a la comunidad que "no compre" números y advirtió que la persona dice que "es la mamá de Matías, pero no es así".
"Es una mujer alta, flaca y teñida de rubio", describió Ivana, que además indicó que no pueden hacer la denuncia, ya que no tienen identificada a la estafadora.
