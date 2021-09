ABZC: con los “pibes”, Náutico ganó en Zárate y lidera invicto su zona

Los “pibes” de Náutico hicieron los deberes en Zárate, le ganaron 58 a 48 a Belgrano en el postergado de la segunda fecha del campeonato de la Asociación Zárate-Campana (ABZC) y el Celeste quedó como único líder de la zona A con cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Teniendo en cuenta que el próximo viernes visitará a Independiente de Zárate por el Pre-Federal al que el lunes pasado derrotó en el certamen de la ABZC, Martín Gálvez guardó a la mayoría de los jugadores mayores y apostó por un plantel con ocho juveniles que respondieron ante la necesidad.

El arranque de los sampedrinos no fue bueno en ofensiva y le costó el primer cuarto (7-13) frente a un rival que todavía no ganó en el certamen. Aunque atrás no pasó sobresaltos, adelante falló varios tiros cerca del canasto que, cuando ingresaron, obligaron al local a cerrar mucho más su zona y aparecieron los triples de Alejo Mitidieri (10) y Manuel Sánchez (8), dos de los jóvenes que aportaron desde el banco.

El encuentro fue poco vistoso para los simpatizantes y a Náutico le costó sacarlo adelante. Aunque desde el segundo parcial lideró el tanteador, el Indio lo persiguió siempre desde cerca. Cuando tuvo posibilidades de alejarse, el visitante cometió errores y los pagó caro.

Los primeros minutos del último segmento el Celeste mermó su rendimiento y Belgrano se acercó nuevamente a 3 tantos. Con la cabeza fría, los más experimentados del equipo dieron la cara. Varias buenas defensas consecutivas le permitieron a los de San Pedro contraatacar en velocidad y a ello se sumó más paciencia para mover el balón y definir en el juego estacionado.

Un doble más falta de Emir Diamante (19) sentenció la trabajada victoria para el elenco de Gálvez que llegó a la cima de las posiciones y es el único invicto que tiene el campeonato porque en la zona B Arenal de Ingeniero Maschwitz perdió frente a Boat Club de Campana.

Síntesis

Belgrano (48): Juan Paredes 18, Lautaro Gómez 2, Tomás Godoy 2, Franco Mazzini 8, Ezequiel Ferreyra 11 (FI); Gonzalo Aguilar 4, Nicolás Apalategui 0, Bruno Cristaldo 0, Marcos Roldán 1, Agustín Bentancourt 0, Juan Martín Espinoza 2, Jerónimo Álvarez. DT: Lucas Riquelme. AT: Alejandro Angulo.

Náutico (58): Fausto Segalat 10, Thomas Watson 1, Simón Terré 6, Esteban Diamante 2, Emir Diamante 19 (FI); Alejo Mitidieri 10, Tomás Nakama 0, Alessandro Garavaglia, Faramir Zawadski 0, Juan Emilio Marzorati 2, Luca Penduzzu 0, Manuel Sánchez 8. DT: Martín Gálvez. AT: Samuel Panatteri.

Parciales: (13-7), (12-21); (12-18), (11-12).

Árbitros: Raúl Imosi y Ezequiel De la Peña.

En la próxima jornada Náutico visitará a Unión Zárate con el objetivo de sostener su invicto y cima de la tabla de posiciones del grupo A. Posteriormente, cerrará la primera ronda ante Central Buenos Aires en el gimnasio José Geoghegan.