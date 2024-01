“Mañana un grupo de trabajadores vamos a retomar nuestro trabajo en la empresa Alfa del barrio Depietri a partir de las 6 de la mañana”, ese fue el mensaje que uno de los operarios que pretende recuperar su trabajo envió a La Opinión & Sin Galera para recordar que había un compromiso por parte de la empresa Alfa que funciona como cooperativa, aún no cumplió.

Estas personas que fueron desplazadas de sus lugares de trabajo entre el 20 y el 22 de diciembre aguardaban el paso de los 15 días que le pidieron los empresarios oriundos de Quilmes para retornar. De hecho en noviembre el gobierno municipal anunció que el gobierno nacional pagaría todo antes de diciembre y el Secretario de Obras Públicas aseguró que el avance había sido certificado en un 96%.

“Por los problemas que hubo con Milei y todas esas cosas, todas esas cosas de políticas, nos dijeron que el 15, mañana es 15 de enero”, dijo el hombre que pidió ayuda a todos los medios y autoridades para que se los reincorpore en una obra que debió haber sido finalizada en junio de 2023, tal como le anunciaron a los preadjudicatarios sorteados que además de las demoras tienen el problema que se dirime en la justicia respecto al reclamo de Arcor sobre los terrenos que fueron utilizados por la municipalidad para la construcción de este complejo de viviendas.

“Ahora nos están pasando la información, el encargado, de que no se va a retomar nuevamente hasta el 31. Somos más de 60 personas. Éramos 100 en el mes de diciembre, más o menos”, explicó este empleado/socio y agregó que ya entre el 10 y el 15 de diciembre habían despedido a 40 personas.

“Después que asumió Milei, echaron a 40, más o menos 40 o 50 personas y ahora nosotros somos 60. No nos dieron nada, nos dijeron que iban a esperar unos días para ver qué pasaba. Ahora nos están estirando hasta el 31”, indicó en línea con lo que sucede a lo largo y a lo ancho del país con la obra pública que no se ha pagado o que se ha pagado y no se ha ejecutado. En San Pedro, por ejemplo, se le adelantó una suma millonaria a la empresa Indhal que está en proceso de convocatoria como adelanto para la construcción de una escuela y lo único que se sabe es que se les envió una intimación. Hay varias en esa situación y Alfa es la responsable de la falta de cumplimiento en otras adjudicaciones. Otra que sigue siendo noticia pero a la que se le pagó con dinero de los sampedrinos es la que tenía a su cargo la reparación del tanque copa. La lista continúa con la que tenía adjudicada la Ruta 1001 y con Eleprint que ejecutaba la 191. Todas ellas en duda desde mucho antes de las elecciones generales.

El pedido de ayuda para que la prensa se haga eco de la situación recuerda que “la gente va a retomar sus tareas laborales a partir de las 6 de la mañana. Porque hay un grupo de gente que todavía sigue laburando y sigue cobrando como corresponde. Y a nosotros nos dejaron colgados, sin trabajo, sin ninguna respuesta”, la aclaración vale porque hay personas que no son de San Pedro a cargo del cuidado del obrador. De hecho el sábado a la mañana hubo algunos movimientos en el lugar.

“Nosotros lo que queremos es trabajar. Y también hay gente como yo y como todos que hacen más de un año y dos años. Porque una vez por año, las cooperativas de trabajo como esta Alfa, que es de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, se reparte una equis cantidad de plata a los compañeros como nosotros que somos socios y dueños de la cooperativa. Y bueno, la gente va a ir mañana a reclamar”.

Respecto de contar con la representación sindical de la UOCRA, respondieron que no; que no tienen relación con el sindicato que el próximo 24 de enero se sumará al paro decretado por la CGT.