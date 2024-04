Este martes, un grupo de preadjudicatarios de las 84 viviendas de Villa Depietri se presentaron en la Municipalidad para exigir que los atiendan funcionarios del Gobierno en procura de respuestas a las necesidades del barrio, a dos meses desde que les permitieron ocupar las casas sin terminar.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, no estaba en Palacio pero les fijó una audiencia para este miércoles a las 9.00 de la mañana. "Así que esperemos que no nos tengan a las vueltas y que sea algo positivo, dentro de todo lo que estamos viviendo", dijo una de las vecinas presentes.

"Necesitamos las calles, la luz, las cloacas", señaló otra de las preadjudicatarias. Tras el anuncio de la audiencia del miércoles, informaron a quienes llegaban y se retiraron.

"Yo me tengo que ir de donde estoy, necesito que aunque sea me entreguen las ventanas, porque las cosas están, no sé por qué tanta burocracia", se quejó Adriana, preadjudicataria de la última fila, la de personas con discapacidad, cuyas viviendas son las menos avanzadas de la obra.

Un grupo se acercó a la Municipalidad para que los atiendan.

La mujer reveló que para la colocación de los caños de agua y cloacas, obra por la que la Municipalidad contrató de manera directa a la misma cooperativa Grupo Alfa pero con fondos provinciales, tuvo que pagar de su bolsillo.

"Yo tuve que pagar para que me hagan el zanjeo de las cloacas y el agua, particular, 45 mil pesos tuve que pagar por las cloacas y 12 mil por el agua. A mí nadie me lo devuelve y yo estoy sola. Que se hagan cargo", señaló.

Muchos de los preadjudicatarios que alquilaban, ante el vencimiento de los contratos, decidieron instalarse, a pesar de la precariedad, la conexión clandestina de la electricidad y las dificultades que se presentan en el barrio los días de lluvia.

"Así está la calle principal", dijo un vecino que envió fotos. "Hace más de una semana que no podemos salir porque el encargado no sé qué quiso hacer aparte del pozo que hizo rompió el pozo ciego, lo que se ve no es agua, son residuos cloacales", informó.

A la izquierda, los residuos cloacales; a la derecha, la calle y el baño químico.



"Espero poder irme, yo me quedo en la casa, pero tengo que dormir en el piso sin ventana, con chapas, no es lógico ni digno, y no es culpa de nosotros", dijo Adriana y agregó: "Yo creí y sigo creyendo en la buena voluntad, pero es necesario que nos den una mano y no nos dejen abandonados".

El sábado se cumplieron dos meses desde que las familias ocuparon, con la venia del Municipio, las 84 viviendas cuyo sorteo que se las preadjudicó fue suspendido por la Justicia en el marco del conflicto legal con Arcor.

"Esperé 30 años para esto y esperar 30 años con la ilusión es triste y doloroso para uno, que está pasando necesidades. Yo laburo todo el día y no es que no quiero pagar, pero qué me van a cobrar, si me dieron la llave y yo entré por la ventana", graficó una de las preadjudicatarias.

La reunión será a las 9.00 de la mañana y esperan que la mayoría pueda sumarse para hacer los planteos al secretario de Gobierno, Martín Baraybar, de quien esperan respuestas de corto plazo para la resolución de las problemáticas urgentes.