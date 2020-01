2020, el año del retiro de dos leyendas del deporte sampedrino: Silvio Velo y Julio Alsogaray

Cuando en 2019 La Opinión elaboró una encuesta a modo de juego para que los sampedrinos voten a quien consideran el deportista más importante de la historia local, el futbolista Silvio Velo y el timonel Julio Alsogaray fueron de los más votados por la impecable trayectoria deportiva que desarrollaron, sobre todo con la camiseta de Argentina. Paradójicamente, San Pedro los despedirá a los dos en 2020 porque ambos anunciaron en octubre de 2019 que la actual temporada será la última.

Velo aseguró en Mar del Plata en el marco de una charla que brindó en los Juegos Bonaerenses 2019 que se retirará del fútbol para ciegos luego de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 para el que Los Murciélagos están clasificados porque fueron subcampeones de la Copa América. Al ser consultado por La Opinión en ese evento sobre si pensaba en cuando dejar la actividad, puso como máximo plazo y objetivo estar en Japón por lo que continuará jugando en Boca Juniors.

Quien supo ser el mejor futbolista no vidente del mundo, de 48 años, depende de que el entrenador de Los Murciélagos lo incluya en la nómina de jugadores que competirán en los Paralímpicos entre el martes 25 de agosto y domingo 6 de septiembre. El sampedrino acumula cuatro participaciones paralímpicas con la Albiceleste lo que significa que estuvo en todas las ediciones que se desarrollaron hasta el momento. En Atenas, Grecia, 2004 fue medalla de plata mientras que en Beijing, China, 2008 y Río de Janeiro, Brasil, 2016, bronce. En Londres, Inglaterra, 2012, quedó cuarto.

Alsogaray, en tanto, lo manifestó en una entrevista que brindó a La Nación tras ganar la Semana de Buenos Aires, el primer certamen del Selectivo para los Juegos Olímpicos: "Me estoy preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es mi última oportunidad. Por eso mi participación en la Semana de Buenos Aires fue mi última, porque si no me clasifico en febrero en el Mundial, me retiro. Y si llego a los Juegos, el adiós llegará en agosto, después de Japón".

Julio marcha segundo en el Selectivo que lleva adelante la Federación Argentina para entregar su plaza en láser. El último y definitivo campeonato será el Mundial de Melbourne, Australia, entre el 9 y 16 de febrero donde buscará superar a Francisco Renna (tiene tres puntos menos) y competir en unos Juegos por cuarta vez en su carrera ya que previamente lo hizo Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.