En la #Encuesta de La Opinión, el palista Fernando Ortíz fue elegido el deportista más importante de la historia de San Pedro

Terminó hoy la encuesta que realizó La Opinión para que los sampedrinos elijan a través del Facebook de Sin Galera al deportista más importante de la historia local y el ganador fue el palista Fernando Ortíz quien superó en la definición al piloto de automovilismo Osvaldo "Pato" Morresi 856 a 808.

De los 1664 clics, el vencedor obtuvo el 51% contra el 49% para quien logró el segundo puesto. En su camino a la final, Ortíz dejó en el camino al ciclista Carlos Giuliani, los timoneles Dante Cittadini y Julio Alsogaray; y el también piloto Fernando "Pichi" Iglesias.

Ortíz tuvo su máximo logro en su extensa trayectoria en la Selección Argentina en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 donde conquistó la presea de bronce en K4 1000 metros junto a Javier Correa, Juan Labrín y Sergio Mangín. Además, compitió en mundiales como el de maratón en 1997 donde terminó octavo en K2 y estuvo en todos los títulos de Náutico en el Argentino de Clubes.

En total, se emitieron 18.830 votos en el poco más de un mes que se extendió el concurso. Para su conformación, se seleccionaron a 32 atletas de acuerdo a sus pergaminos, se los dividió en dos grupos de 16, se sortearon y se diagramó un cuadro en el que se fueron eliminando en enfrentamientos mano a mano.

Las consultas sobre cada emparejamiento se publicaron los días hábiles (de lunes a viernes) a las 12.00 en la página de Facebook de Sin Galera donde los usuarios eligieron entre los dos deportistas y el que más votos sumó en 24 horas avanzó a la siguiente ronda (para ganar hay que vencer en cinco consecutivas).

El objetivo fue que los sampedrinos puedan votar y elegir a quien consideren el deportista más importante de la historia local, un reconocimiento para el que cada uno tendrá su punto de vista y La Opinión permitió compartirlo en una propuesta que no fue más que un simple juego donde se compararon injustamente épocas y deportes.

Cómo votaron los sampedrinos

La consigna de que los sampedrinos elijan al deportista más importante y no el mejor tuvo su propósito en que no sólo se tenga en cuenta los resultados sino también la trascendencia e influencia que tuvo el personaje. El público no votó méritos y, gran parte, no se apoyó en las descripciones porque adujo a su experiencia o pensamiento para elegir entre un atleta u otro.

Las campañas jugaron un papel predominante y fueron decisivas. Entiéndase por ese término el envío masivo de invitaciones por redes sociales y WhatsApp a votar por tal atleta sin importar quien esté en frente. Con esa lógica, la encuesta salió de San Pedro, recorrió Argentina y llegó a España por las incursiones de Lucas Contreras y Adrián Biglieri. Los comentarios debajo de cada duelo evidenciaron, por momentos, lo global que se volvió la consulta porque no sólo sufragaron sampedrinos. Al fin y al cabo, son los dividendos que entrega internet, herramienta a la que no se le puede reclamar no ser democrática.

Por último, aunque Facebook es la red social que más franjas etarias abarca, los atletas de mayor edad corrieron con desventaja porque las nuevas generaciones no los tienen en cuenta y en su momento no contaron con tantas herramientas para mostrar sus logros y que los mismos se envalentonen como, incluso, se hace actualmente con otros mucho menores.