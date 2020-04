A 15 años de la creación de la Alianza: Los equipos de San Pedro que festejaron títulos en Baradero

La Alianza entre las ligas Deportiva Sampedrina (LDS) y de Fútbol de Baradero (LFB) está cumpliendo en 2020 15 años desde su instauración, por necesidad y aval del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en 2005.

Desde entonces, se disputaron más de 30 campeonatos y se repartieron títulos para las dos vitrinas. Teniendo en cuenta que en el corriente año todavía no terminó ninguno, la entidad rojinegra dio 19 vueltas olímpicas por Mitre (8), Banfield (3), Paraná (2), Las Palmeras (2), Independencia (2), Defensores Unidos (1) y América (1). Curiosamente, sólo dos equipos y de un mismo club dieron la vuelta olímpica en una cancha de Baradero y fue el Auriazul que es el más campeón de la historia local.

Las dos estrellas que consiguió la I desde que se unieron ambas ciudades no fueron en San Pedro. En el Apertura Pedro Barri 2017 el conjunto dirigido por Aldo Repetti derrotó por penales a Sportivo en su Polideportivo de la ruta 41 y cortó una racha de 14 años sin festejos. La fría noche de la consagración el plantel lo conformaron Elías Salomón, Ariel Oliveto, Joaquín Churruarín, José Sepich, Agustín García, Benjamín Torrillo, Agustín Esquivel, Nicolás Esquivel, Jonathan Cerrutti, Ignacio Huesa, Josue Scavarda, Mauro Sandoval, César Noguera, Lucas Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez, Raúl Ochoa y Matías Ríos.

En 2019, Independencia se llevó el Clausura para Primera A, el último certamen de la Unión Regional de Ligas (URL) que se desarrolló, con un triunfo 1 a 0 sobre Atlético en el Carlos Asali con un agónico gol de Nicolás Martelli. El conjunto de Gabriel Guereta también lo integraron Emiliano Piri, Eduardo Balladares, Oscar Ortega, Martín Fleitas, Sepich, Brian Moreno, Matías Torre, Felix Boaglio, Nicolás De Vincenzo, Esquivel, Alejo Somohano y Juan Martín Vellón, entre otros.

Esos son los únicos dos títulos que reconoce la LDS en su historial con equipos de San Pedro que festejaron títulos en Baradero porque el Clausura 2007 que La Esperanza consiguió también en el Carlos Asali de Atlético no se contabiliza debido a que en esa temporada sólo se certifica el Torneo Final (se hizo en el cierre del año para completar el calendario) que obtuvo Defensores Unidos.

El Verde fue campeón porque en la definición igualó con el Negro 1 a 1 en el Polideportivo Pablo Noat y empató 0 a 0 en la vecina ciudad donde, finalmente, se impuso por penales. En la edición impresa 815 de La Opinión Semanario, el periodista Martín Pérez narró: "No caben dudas que la consagración de La Esperanza en el siempre difícil “Carlos Asali”, se ha transformado en una de las mayores alegrías del fútbol sampedrino en los últimos años. Sin menospreciar a los demás, este equipo, a base de esfuerzo y sacrificio, ganó el reconocimiento y respeto de todos. Si se tiene en cuenta que en el Torneo Apertura había pasado desapercibido, y ahora está festejando, quiere decir que algo pasó. En el Torneo Clausura, Gerardo Biain le agarró la mano. Juntó a un grupo de jóvenes muy capaces, con excelentes virtudes y un futuro tremendo. Los mezcló con la experiencia de quienes permanecieron en el plantel y terminaron ganando todo. Los más chicos se fueron haciendo grandes, se pusieron el overol y comenzaron a llevar el equipo hacia lo más alto. Se transformaron en figuras y en piezas fundamentales para un equipo que sólo pensó en ganar. Y más allá de que enfrente tuvieron al experimentado Atlético, no se achicaron, habían empatado con Sportivo, dejaron afuera a Paraná y, ¿por qué no iban a dar la vuelta en Baradero? La dieron nomás, jugaron dos finales con dientes apretados y con el pecho inflado. Después le hicieron frente a los penales, todas difíciles, pero siguieron para adelante, les quedaba poco. Y como no podía ser de otra manera fue con suspenso y mucho sufrimiento. Porque la serie se alargaba y no se sacaban ventajas, pero la puntería y entereza de los sampedrinos fue tan elogiable como emocionante… y desde los 12 pasos consiguieron tocar el cielo con las manos. Los 16 héroes del Carlos Asali, se dieron el gusto de ganar y dar la vuelta olímpica, aplaudidos desde los cuatro costados".

Una de las causas principales de que otros clubes de San Pedro no festejaron en Baradero es que en muchos de los certámenes la organización dispuso que la final se desarrolle en el Estadio Municipal donde varias veces elencos baraderenses aprovecharon y dieron la vuelta olímpica.