Alejandra reportó: “Así estamos la gente del campo, sin poder salir. El agua no corre. Esto está pasando en la escuela 18. Estaría bueno que alguien del Municipio se acerque a abrir un poco las zanjas de la entrada porque hicieron un zanjón al costado de la ruta, pero el agua no corre y queda estancada. Si hay que salir por una emergencia no te entra remis ni ambulancia”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/GraciasLaOpinion