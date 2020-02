Zoe: La niña que necesita una máquina Braille para seguir escribiendo

"Zoe nació asi por un problema que tuvo mi hermana en el parto. A los tres meses. cuando se dieron cuenta de que la nena había nacido ciega, empezamos a viajar al Garrahan", comienza en su relato la tía de la nena que hoy está momentáneamente a su cargo porque su mamá está en el hospital con su chiquito de ocho meses internado por un cuadro de vómitos.

Desde ayer, la imagen de su sobrina, se viraliza en redes sociales entre usuarios que quieren hacer donaciones, comerciantes que donarán lo que producen en una feria o un simple trabajador que comenzó a organizar una choriceada. Ya hay urnas en varios lugares de la ciudad para depositar el dinero que hace falta para llegar a los 70.000 pesos que hacen falta para comprar esta indispensable herramienta educativa "aunque sea usada", justifican como si fuese un lujo llegar a darla la oportunidad de escribir.

"A los siete meses empezó con estimulación en el CIC y desde hace tres años y medio mi hermana hace cartas con la estimuladora, escriben con la maestra de la escuela 13 y al estado para recibir la máquina Briaille", explica la mujer que luego describe los encuentros que han mantenido con funcionarios de distinto rango para solicitar esta ayuda. "Todos nos dicen lo mismo, que no hay fondos".

Es que Zoe Barreto ya lleva casi tres años y medio en el sistema educativo y cuando llegue marzo desea empezar las clases con su propia "Perkins", tal la marca de la máquina de escribir para ciegos.



"Ella tiene una máquina Braille y la usa solamente en la escuela 501 entonces para mi casa no la puede traer; entonces por eso está perdiendo aprendizaje porque ella tiene estimuladora tres veces por semana en la escuela 13 de Mataderos asi que en casa no puede hacer nada porque no tiene la máquina. Ella la usa dos veces o tres por semana en el 501 y los otros días hace los deberes en la escuela 13 que trae de allá de la 501", describe esta tía que no se soprende con los vaivenes que debe hacer una criatura disminuida visual.

"Decidimos hacerlo público porque no recibimos ayuda, hicimos cajitas para hacer colectas porque usada vale de 70000 a 100000 pesos, la pueden ver en Mercado Libre", ilustra.



Por el momento hay una feria de ropa en Las Heras 120 que estará abierta hoy de 20.30 hasta a medianoche, cuyas ganacias cedió una comerciante, una choriceada para la que está pidiendo colaborción Joaquín Melgar desde el celular 3329319003 y una cantidad de urnas que han sido colocadas en distintos puntos de la ciudad. La primera de ellas está en una tienda de calle Mitre 2320 y alli se registra el nombre, el apellido y el dinero de cada aportante para luego difundir la recaudación. Luego agregaon otras direcciones: Las Heras 15, 3 de Febrero 1810, 25 de Mayo 1134, Laprida 800, Benefactora Sampedrina 1970 y el carribar de Silvio Velo en el Tiro Federal. El teléfono de contacto que Mayra Gómez proporcionó a La Opinión es el 3329 592222.