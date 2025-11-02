La recepción de La Redacción Apartamentos, ubicada en Liniers 71, se convirtió en un escenario durante una reciente visita guiada liderada por el artista e ilustrador Zeque Bracco.

Ads

Este pequeño lugar, lleno de recuerdos y objetos de otras épocas, sirvió como escenografía para la grabación de un video, parte de un proyecto académico para los invitados que participaron de la recorrida.

Los asistentes no solo disfrutaron de la historia que ilustra distintas etapas a través elementos expuestos, sino que también se convirtieron en protagonistas del video, una rica experiencia para una tesis.

Ads

La propuesta de Zeque incluye una recorrida cultural que abarca varios puntos de interés en San Pedro, una ciudad caracterizada por los visitantes que buscan relajación y naturaleza, y que al mismo tiempo que descubren fragmentos del pasado local.

Ads

Puede interesarte