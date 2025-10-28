Una vecina de la zona reportó: "Les dije que vinieran a limpiar el zanjón, pero que se llevaran las cosas. Un desastre hicieron. Limpiaron, dejaron toda la mugre arriba y ahora se llega a venir una lluvia fuerte, se inunda todo de vuelta. Eso es de la calle Padre Santana sobre calle Frers hasta Rómulo Naón. Yo les había contado al de Obras Sanitarias que vinieran a limpiar y se llevaron la mugre, pero no".

