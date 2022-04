Yovana, voluntaria de Cruz Roja, busca su campera

“Hola, mi nombre es Yovana Navarro, soy voluntaria de Cruz Roja y el sábado me olvidé mi campera de algodón roja y por supuesto atrás una gran cruz. Me la olvide en el atril que estaba ahí sobre el césped, me saqué la foto con los Granaderos y me fui sin darme cuenta de que me la había olvidado allí, ¿será posible si la llegan a entregar ahí me avisen y la voy a buscar? Desde ya muchas gracias”, informó. Cualquier información, comunicarse al WhatsApp de Sin Galera: 3329-479958.