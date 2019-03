YoDigo Ezequiel Báez Corradi: "Ser convocado a la Selección Argentina es tocar el cielo con las manos"

"Ser convocado a la selección es tocar el cielo con las manos para un jugador. Uno se pone objetivos y uno es dar siempre el máximo para tu club y si a eso se le suma un interés de la selección uno siempre saca un plus para lograr llegar ahí. Nada viene de arriba uno siempre se lo gana.

Una vez que estás en el predio ya sos un privilegiado, tenés el doble de atención que te pueden dar en tu club, miles de comodidades y estás con los mejores de tu edad. Uno mientras vive todo eso no cae en donde está parado, no logra disfrutar mucho ese momento porque estar en la selección es una responsabilidad muy grande y para estar entre los elegidos del entrenador para cualquier torneo no se logra fácil, tenés un examen cada entrenamiento y sabes que sos uno de esos treinta que está seleccionado y hay que dar todo y lograr estar en los que viajan a cualquier torneo. Una vez logrado eso creo que uno está más tranquilo y ya empieza a pelear con otra mente estar entre los once que salen a la cancha.

A la noche, antes a un partido, se complica mucho dormir porque la ansiedad juega un papel muy importante. Pero una vez que te pones la camiseta los profesores y entrenadores te hacen entender que ese día vos sos el mejor del país y que miles de jugadores quieren tu camiseta y que vos sos el dueño que seas siempre egoísta en ese sentido y no dejes que te la saquen, que des todo para que se quede con vos. En el partido donde tocas la primera pelota tenés que disfrutar y no pensar en nada más que hacer lo que te llevo ahí, jugar a tu manera y dar siempre un plus más porque sabes que tu familia, amigos y todo un país está atrás de una tele sufriendo por vos y porque Argentina siempre se merece estar en los puestos más altos.

No hay nada más confortante que apoyar la cabeza en la almohada y pensar que diste todo, que si alguien te ganó es por mérito de él por ser mejor pero jamás reprocharte que pudiste dar un poco más, nunca dejando de lado aquel pibe que eras y de donde venís porque con sacrificio y humildad lo vas a lograr todo".

Actualmente, Ezequiel Báez Corradi tiene 24 años y es una de las figuras de Sportivo Baradero en el Torneo Regional Federal Amateur 2019 del Consejo Federal. Polifuncional, se adapta a la perfección a cualquier puesto en que se lo ubique, sea de defensor o volante, y cada vez que tiene el balón en sus pies demuestra su técnica y calidad que lo llevaron cuando era adolescente a la Selección Argentina U15 y U17.

El oriundo de Gobernador Castro con pasado en Castro F.C. en el fútbol infantil y Agricultores se dio el lujo de ser el capitán del combinado albiceleste U15 que fue segundo en el Sudamericano de Ecuador y se clasificó al Mundial U17 de México 2011. Posteriormente, fue sparring de la mayor que dirigía Alejandro Sabella y en el que se desempeñaban, entre otros, Lionel Messi, Sergio Agüero, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María.