Como todos sabemos, el Día del Niño, de la Niñez o de las Infancias se festeja el tercer domingo de agosto de cada año.

En La Opinión y Sin Galera lo celebramos con increíbles premios de La Bomba y Casa Tita de la Peatoanl, que se llevaron Lucía y Yanina.

Un montón de persona participaron bajo la consigna: ¿qué querías ser cuando fueras grande?. Aunque solo hubo dos ganadores, las buenas anécdotas no faltaron.

"Yo quería ser maestra pero no pude y estudié para ser administradora de centros de salud, no lo puedo ejercer, entonces estudié manicura profesional, 3 cursos seguidos y aún sigo pensando que más estudiar", contó Mary.

Adriana se sumó: "Me hubiese gustado ser policía o enfermera, pero como me casé joven no lo pude lograr".