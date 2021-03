“Hola, hago un pedido solidario para mi mamá que hace más de un años que está en silla de ruedas y la que tiene no está en condiciones para ir al Hospital, está roto el asiento y el respaldar. Si alguien tiene una que no use y me pueda prestar hasta que yo pueda llevarla a tapizar se lo voy a agradecer”, pidió Yésica a través de La Opinión. Su contacto es 3329-562818.