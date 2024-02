Gladys reportó: "Soy de Bajo Cementerio, ya no se puede descansar tranquila, acá hay gente que se levanta temprano a trabajar y no se puede ni dormir, entre el calor, los mosquitos porque no quieren fumigar, y esta maldita arenera que no le importa los demás, que hace este ruido todas las maldita noches" y envió un video para mostrar po lo que pasa todas las noches.