San Pedro volverá a tener un encuentro de motos y rock and roll el fin de semana del 10 y 11 de mayo. Será en el ex Tiro Federal y promete instalar un evento anual para los amantes de las dos ruedas y las guitarras distorsionadas.

Tras la experiencia del año pasado junto a otros productores para un encuentro del tipo motorock en Baradero, la agrupación Alto Voltaje se puso al frente de la organización de este encuentro.

"La idea es copar el Tiro", dijeron con entusiasmo a La Opinión los organizadores, que esperan motoqueros de todo el país que acamparán en el predio municipal.

Ya difundieron un mapa con la distribución de las zonas en el ex Tiro Federal.

En la zona del Castillo dispondrán el escenario por el que pasarán bandas de San Pedro, Baradero y la zona. Además, está confirmada la participación de Macadam y Legendarios 70, que tendrán a su cargo el cierre de cada una de las jornadas.

Macadam es un reconocida banda de hard rock oriunda de Ituzaingó, que tiene a Riff, ZZ Top y AC/DC entre quienes influenciaron su sonido, íntimamente relacionado con el rugir de los motores.

Legendarios 70 es una reconocida banda de rock and roll que desde hace muchos años anima los encuentros de motos con clásicos del rock and roll y el country, con covers de Creedence, The Doors, The Hollies, entre otras.

La entrada será libre y gratuita, aunque piden un alimento no perecedero para donar a comedores. No se podrá ingresar con bebidas y comidas, puesto que habrá servicio de cantina en el predio.