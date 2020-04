Vuelta de Obligado: Vecinos cortaron la entrada para reclamar por el ingreso de "personas que no viven en el paraje"

Eran alrededor de las 18.30 cuando vecinos de la localidad de Vuelta de Obligado comenzaron a congregarse en la entrada del pueblo para reclamar mayor rigurosidad en los controles de ingreso. Luego, atravesaron un automóvil en inmediaciones del cartel de bienvenida para "llamar la atención" de las autoridades.

El "corte provisorio" duró apenas minutos porque la presencia de los efectivos policiales de la localidad cumplió con el propósito de los vecinos. Un efectivo pidió que retiraran el vehículo y tomaran la distancia prudente para charlar.

"Vinimos a reclamar para que no dejen de entrar gente que no es de Vuelta de Obligado. Acá las familias estamos en cuarentena como corresponde. Si nosotros no salimos a buscar el virus, no queremos que vengan otros a traerlo. Y si las autoridades no hacen algo, vamos a ir más arriba", habían indicado minutos antes a La Opinión.

En el paraje, hay preocupación porque los vecinos, que conocen a cada familia que vive en la zona, advierten la presencia de caras y vehículos desconocidos que ingresan, sobre todo, pasadas las 18.00 cuando se levanta el control en la entrada.

En las últimas horas, el caso del "auto amarillo" causó temor en los habitantes del pueblo, alertados de la presencia de un hombre de alrededor de 30 años, oriundo de Ramallo, que llegó para visitar a un familiar en un Citroën. "Una vecina lo paró y le explicó que no podía estar ahí, y la dejó hablando sola. Después intentó ocultar el auto y salieron a buscarlo. Se fue por el camino que va a Ramallo", indicaron a este medio.

Otro caso que generó malestar fue la presencia de pescadores que llegan de San Nicolás a diario con permiso para desarrollar esa actividad, según corroboró el personal policial. Sin embargo, eso no calmó a los vecinos, y ante la presencia de dichas personas en la reunión, les gritaron "que se vayan".