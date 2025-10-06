Vuelta de Obligado: imposible transitar
Un vecino de la localidad reportó: "Buen día, le muestro el desgano, la desidia, la irresponsabilidad de los gobernantes de turno, así se vive en Vuelta de Obligado con linda playa, lindo parque, lindas cabañas, pero las calles destrozadas desde hace tiempo. Imposible transitar por los pozos, los vecinos echan tosca, pero los turistas con su paso destruyen todo, sumado a la falta de manteniendo, sólo se corta el pasto para hacer ver algo que no es. Circo, sólo circo, el poblador se jode, así de simple".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión