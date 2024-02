El ciclo lectivo 2024 comienza el 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires, y por ese motivo el móvil de Sin Galera y La Opinión recorrió el local de Creaciones Alcar, ubicado en Mitre 1655 para saber qué opciones ofrecen a la hora de armar los conjuntos de indumentaria escolar.

Los padres buscan los mejores precios, por eso consultamos por las prendas imprescindibles para cada alumno pueda equiparse para comenzar la escuela.

Primero preguntamos por las pecheras, y para los pequeños de jardín de infantes y alumnos de primaria los precios van desde $ 6.990 en adelante.

Para docentes las opciones de delantales arrancan desde los 13.500 pesos.

Las chombas, con los escudos bordados correspondientes a cada colegio o jardín, ofrecen variedad desde los $ 4.500, y como detalle, desde la tienda aseguran que en el caso de no encontrar la remera de preferencia, se puede elegir el color y mandar a bordar a gusto.

En Creaciones Alcar los clientes pueden encontrar chombas bordadas con escudos de todos los colegios de San Pedro y localidades.

Para las clases de gimnasia, el conjunto completo de verano tiene un precio de $ 5.800 y por separado las remeras blancas valen $ 2.900; los pantalones cortos de color azul se encuentran al mismo valor. Si se quiere, se pueden sumar las medias marca Elemento a 900 pesos y para los días más frescos, las babuchas a $ 6.300.

Ya preparados para el invierno, las camperas azules con frisa tienen un valor de $ 11.600, y con el escudo bordado de cada escuela el precio sube a $ 13.400; los que no tienen frisa están a $ 10.700.

Hay que recordar que en Alcar siempre hay posibilidades de pago, promociones y descuentos utilizando tarjetas bancarias o solicitando plazos de pago.

Los clientes de Banco Macro pueden comprar en 6 cuotas sin interés y los usuarios de Banco Provincia pueden acceder todos los jueves y viernes a un descuento del 25 por ciento más 3 y 9 cuotas sin interés.

