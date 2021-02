Vuelta a clases: cómo fue el primer día para estudiantes que tienen que recuperar contenidos y regresaron a las aulas

Este miércoles, comienzo de la segunda quincena hábil de febrero, como habitualmente sucede en el sistema educativo los estudiantes volvieron a las aulas. Esta vez no para “rendir exámenes” sino para cursar la instancia de recuperación de contenidos prevista tras el ciclo lectivo 2020 en pandemia, que implicó escuelas cerradas y virtualidad.

El regreso a clases presencial de este miércoles fue para todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria: inicial, primaria, secundaria, pero sólo para dos tipos de estudiantes: TEP y TED.

Los TEP son aquellos que están en “trayectoria educativa en proceso”: los que cursaron en la virtualiad pero “no han alcanzado los aprendizajes correspondientes a las áreas” pero “sostuvieron buen nivel de vinculación pedagógica”. Es decir que hicieron los trabajos pero les fue mal o bien “hubo interrupciones que afectaron el aprendizaje”

Los TED son los de “trayectoria educativa discontinua”: quienes tuvieron escaso nivel de vinculación con los docentes. Es decir aquellos que no tuvieron conectividad, no cumplieron con la tarea y su relación con la escuela fue nula o muy poca durante el año pasado.

Los estudiantes que están en TED o TEP saben que tienen que comenzar a cursar esta semana. En Primaria e Inicial no se ve mucho movimiento, aunque algo hay, porque la mayoría cumplió sin problemas con los requerimientos del año virtual. Si bien está garantizado que pasan de año, tienen que ir a cumplir porque hay contenidos que no adquirieron. Puede pasar que haya padres que opten por no enviarlos.

Los chicos ingresan una hora y media, con declaración jurada, distancia, les toman la fiebre y les colocan alcohol. “Cada uno viene con su alcohol en gel”, explicaron autoridades de la escuela primaria 1 al móvil de La Opinión & Sin Galera.

“Va a costar, porque los chicos están ansiosos de tanto tiempo sin verse con los compañeros. Por eso, para que no falte el distanciamiento, hay sólo ocho nenes por aula y no hay recreo”, explicó la prosecretaria de esa institución, Mariel Orlando.

“En el primer turno estuvieron todos los nenes de primer grado. Fue muy lindo, se fueron muy contentos. Estaban un poquito medio como asustados, son los más chiquitos, y el año pasado fue solamente una semana de clases para ellos. Hasta el momento, muy lindo”, dijo la “seño Mariel”.

En Secundaria el tema es más complejo, porque son más estudiantes en general y porque el cumplimiento por parte de chicos y chicas fue menor. Ante el regreso de la presencialidad, los que están en TEP y TED saben que tienen que ir. Muchos se ocuparon el fin de semana largo para entregar trabajos prácticos para evitar tener que ir a cursar.

La mayoría de las escuelas secundarias se organizaron con protocolos, modalidades de cursada, horarios, grupos reducidos y planes tendientes a minimizar los riesgos de contagio, a dos semanas del comienzo del ciclo lectivo 2021, sobre el que todavía no hay certezas respecto de cómo será.

Lo cronogramas de clases están organizados por curso y en algunos casos donde son muchos los grupos se dividen para evitar aglomeraciones. Los horarios de ingreso y salida fueron dispuestos de manera tal que evite que los que llegan se crucen con los que salen. La exigencia es ir con tapabocas y llevar sólo los útiles necesarios, preferentemente sin mochila.

En el caso de la escuela Secundaria 11, donde La Opinión estuvo este miércoles por la tarde, dispusieron que los baños sólo se utilicen para urgencias. “De ser posible, anticiparse e ir en sus casa antes de salir”, pidieron. Las clases duran alrededor de una hora y media por curso.

También les pidieron llevar botella con agua y evitar compartirla; “ser paciente en el ingreso y respetar la distancia ya que habrá que tomar la temperatura a cada estudiante” y “mantener la distancia de 2 mts. entre compañeros y compañeras”.