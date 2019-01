Volvía de un cumpleaños y le robaron la moto a punta de pistola

Diego Matías Sánchez tiene 27 años y en 2015 se había comprado una moto Gilera Smash cero kilómetro. Esta madrugada, cuando volvía de un cumpleaños, dos delincuentes se la robaron a mano armada, a punta de pistola, en la vía pública.

"No sale nunca, por la inseguridad", contó Beatriz, su madre. Pero lo habían invitado a un cumpleaños de 15 en las instalaciones del club América, en el camino Juan Ismael Giménez, y decidió ir. Allí estuvo hasta alrededor de las 5.30 de la madrugada, cuando emprendió el regreso a su casa.

Circulaba por avenida 11 de Septiembre. Al llegar a la intersección con Dávila, "de la nada" aparecieron dos jóvenes, que estima tendrían entre 20 y 25 años, que le cortaron el paso. Ellos también iban en moto, en una 150 cc roja.

Eran "altos, uno delgado y el otro un poquito más robusto". Estaban armados. A punta de pistola, lo empujaron y le robaron la moto, una campera de cuero negra y una billetera marrón con dinero y sus documentos.

La moto es una Gilera Smash azul, patente 130 LGF, que estaba "impecable", según refirió la madre del joven víctima del asalto. Los asaltantes se dieron a la fuga por calle Dávila, en dirección contraria a la circulación autorizada, es decir hacia Mitre.

Llamó a la policía e hizo la denuncia. "Aparecieron de la nada, no tuvo tiempo a nada", relató Beatriz y señaló: "No sale nunca, por la inseguridad. Sólo fue al cumple, pero esto ya no da para mas, no tenemos seguridad. Por suerte no lo lastimaron".