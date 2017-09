Voley: Los mayores “Celestes” siguen primeros

La primera división de varones se aferra al primer lugar de “la nicoleña”. El fin de semana, por el campeonato de la Asociación, Náutico tuvo un intenso programa de actividades.

Es para destacar el rendimiento de los mayores que siguen ganando y permanecen invictos en el certamen a pesar de las bajas y algunas ausencias obligadas.

El sábado, visitaron a La Emilia de San Nicolás, a quien vencieron por un contundente 3 a 0. El mismo fin de semana viajaron a Coronel Bogado para enfrentar al local que era otro de los líderes e invictos del campeonato, pero Náutico sacó a relucir su potencia y en un partido vibrante se impuso por 3 a 2 donde levantó un tie break 14- 13 abajo.

Por su parte, también ante La Emilia, ganó la primera mujeres por 3 a 0, mientras que el Sub 13 cayó por 3 a 0, el Sub 15 por 3 a 2. Perdió el invicto el Sub 17 que cayó por 3 a 0.

Mientras tanto, en Baradero se jugó el Gran Prix de la Asociación Nicoleña. Los Sub 17 cayeron ante Baradero por 2 a 1 y frente a Riberas de Villa Constitución por 2 a 0. Los Sub 13 perdieron con Baradero 3 a 1 y derrotaron a Los Andes de Ramallo por 3 a 0.