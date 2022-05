Volcó un automóvil en el camino de Guzzo

Un accidente de tránsito se produjo en horas de la noche en el denominado camino de Guzzo, que une la ruta que lleva a Vuelta de Obligado con la localidad de Gobernador Castro.

Un automóvil Volkswagen Gol volcó cuando circulaba en sentido ruta 9 en momentos en que, por circunstancias que las pericias procurarán establecer, el conductor perdió el control del rodado y se salió del camino.

En el coche iban dos jóvenes de 25 y 24 años que resultaron ilesos. No hubo obstrucción del tránsito y al no haber lesionados no se labraron actuaciones judiciales.