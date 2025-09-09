El secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, Eduardo Álvarez, protagonizó un accidente en la ruta 191 este lunes por la noche cuando conducía una camioneta Renault Oroch propiedad del Estado local.

Álvarez, de 67 años, circulaba en el tramo Salto - Arrecifes —tiene domicilio en Salto— cuando embistió por detrás un trailer tipo batán que llevaba una Ford F-100 y volcó.

El secretario de Seguridad fue rescatado por Bomberos de Salto y trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 al hospital Presidente Perón de esa ciudad.

Desde el Gobierno informaron a La Opinión que mantuvieron contacto con Álvarez cuando estaba en la ambulancia camino al Hospital, lúcido y en buen estado general.

Había quedado internado en observación porque tiene una prótesis en la cadera, zona donde recibió un fuerte golpe y era importante que lo revisaran.

Medios de Salto informaron que Álvarez habría intentado sobrepasar a la Ford F-100 y el percatarse de que venía otro vehículo de frente volvió a su carril e impactó contra el trailer.

