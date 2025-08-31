"Vivimos en el barro"
“Como siempre, llueve y en el barrio Nuestro Sueños Compartidos estamos así. Vivimos en el barro. No es la serie. Es la vida real. Vecinos indignados por no poder salir para ir a trabajar”, describió José.
