“En este día gris, quiero despedir a mi tía abuela Rosa Sobrino… Para muchos, la tía Ñata. Te has ido, pero en mi memoria guardaré todos mis recuerdos. Así como en vida me cuidaste y me protegiste en la infancia, como a muchos de tu familia. Sé que seguirás haciéndolo desde el cielo. Fuiste una mujer admirable, trabajadora y servicial… Que descanses en paz, tía Ñata. Tu sobrina nieta, Viviana”.

