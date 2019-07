Violento asalto a la familia de Alsogaray: Pedro dijo que Victoria Amatriain "está mejor" pero que "hay que esperar"

Pedro Alsogaray, quien fue víctima hoy a la madrugada de un violento asalto en su casa de 24 de Febrero al 2400 donde un delincuente, con complicidad de otro, ingresó y, en un forcejeo, le propinó un disparo con un arma de fuego en su rodilla izquierda; se refirió desde el Hospital Emilio Ruffa al estado de salud de su pareja, María Victoria Amatriain, quien recibió un impacto de un proyectil en su hígado y fue intervenida quirúrgicamente de urgencia.

"Ha salido todo bien. Y nos pasaron un parte, no soy médico para decirlo, pero está un poco mejor. Hay que esperar que pasen las horas. La bala la tiene adentro, no la pudieron encontrar ni es fácil encontrarla. Hay que esperar que pase el tiempo para que se vayan bajando las probabilidades de todo", explicó el comerciante y hermano del deportista olímpico Julio y Martín quien está en Perú entrenando para los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en el mismo país.

Además, previo a emocionarse y no poder continuar dialogando con los periodistas en el lugar, admitió que a pesar de que no la "pasaron muy bien" y de "todo lo mal que fue", están "bien". El relato lo continuó el abogado de la familia, Mauricio Gugger, quien aseguró que la mujer será derivada a un centro de mayor complejidad en Capital Federal porque "los cuidados intermedios son un poco más avanzados" que en el nosocomio local. Y agregó: "Acá están muy agradecidos con el equipo médico, que es de excelencia".

Sobre el intento de robo, Pedro manifestó: "Escuchamos unos ruidos en casa, pensé que eran unos gatos que están adentro. Se levanta mi mujer primero. Cuando ella se levanta escucho un ruido más grande y me levanto atrás de ella. Va al cuarto donde por suerte no estaba mi hija. Ella se asusta, él también se asusta. Grita. Tuvimos un forcejeo, tuvimos una pelea, él tira dos tiros, uno, dos tres, cuatro tiros. Uno me pega en la pierna, el otro le pega a mi mujer en el abdomen. No me había dado cuenta, seguí forcejeando".

Además, dejó en claro que "es cómo reacciona cada uno en ese momento" porque "no es tan fácil estar" y, sobre todo, teniendo "los chicos adentro de la casa". "La verdad es que se fueron y nada, eso. Yo le pude sacar el arma, hice lo que hubiera hecho cualquier otro", añadió.

Por último, relató que el ladrón entró "por una puerta" que estaba "abierta" pero que siempre la cierran y lo describió como "cosas raras que pasan" en esas situaciones. Y cerró: "Los animales no ladraron, los ató a los perros, todo medio complicado, medio raro".