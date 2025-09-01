Un violento asalto tuvo lugar este sábado por la madrugada en el hotel alojamiento Yepí, ubicado en la colectora de a ruta 9, a la altura del kilómetro 160.

Ads

Un grupo de seis delincuentes encapuchados y con armas irrumpió y atacó al dueño del establecimiento hotelero del paraje La Serena, sobre el carril Buenos Aires - Rosario de la autopista.

El propietario del lugar fue reducido a golpes para robarle el celular y algunas pertenencias, al tiempo que le exigían que entregara más dinero, que no tenía.

Ads

Los ladrones llegaron en moto y huyeron en esos vehículos tras cometer el robo. La policía buscaba imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los autores.

La víctima radicó la denuncia penal correspondiente en la Comisaría y fue asistido en el Hospital local para evaluar las lesiones provocadas por los golpes que le propinaron los delincuentes.

Ads

La Fiscalía interviniente ordenó una serie de diligencias para la investigación en curso, que tiene a personal de la DDI trabajando para reunir elementos de prueba.

Puede interesarte



