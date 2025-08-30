Una moto Keller Crono Classic fue sustraída en la tarde de este sábado en 25 de Mayo al 1755.

Ads

Su dueña indicó que en pocos minutos los malvivientes se apoderaron del rodado, que se encontraba en el interior de la Casa de Ancianos.

“Todavía no terminé de pagarla”, contó a La Opinión la propietaria, indignada por lo ocurrido. “Increíble, le pegaron una patada a la puerta, la abrieron y se la llevaron”.

Ads

“Trabajo para pagar una cuota de 300 mil pesos y te llevan con total facilidad. Hace dos meses que la compré. La impotencia es total”, continuó comentando Cynthia, la víctima.

Además, destacó que no es el primer caso. “Meses atrás ingresaron y se llevaron una bicicleta, que la sacaron por arriba de las rejas”.

Ads

La Policía, tras la denuncia, salió a rastrillar diferentes barrios procurando dar la moto.

Puede interesarte