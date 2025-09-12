En la noche del jueves, efectivos policiales intervinieron en dos hechos de violencia familiar que sucedieron en San Pedro y Río Tala.

El primero de los casos se registró en una vivienda ubicada en calle Bozzano, donde un hombre de 32 años fue aprehendido tras haber agredido físicamente a su expareja, una mujer de 29 años, en la vía pública.

La víctima fue trasladada al Hospital Emilio Ruffa y luego asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se constató que presentaba heridas que no eran de gravedad.

La Fiscalía nº 7 intervino en la causa y dispuso que el acusado sea notificado por el delito de lesiones leves y puesto a disposición de la Justicia.

A su vez, en la localidad de Río Tala, personal del destacamento local acudió a un domicilio de calle Batalla del Tala donde procedieron a la aprehensión de un joven de 19 años que había amenazado con un arma blanca a su madre, de 40.

El joven de 19 años tenía un cuchillo.

El conflicto se desató luego de que la mujer interviniera en una discusión entre su hijo y la pareja de éste.

La víctima no presentó lesiones y optó por no radicar denuncia formal. En este caso también tomó intervención la Fiscalía n.º 7.

