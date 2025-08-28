Violencia familiar: aprehendido por amenazar verbalmente a su hijo
Un hombre de 66 años fue detenido tras una discusión con su hijo, de 40. Sucedió este miércoles por la tarde en un domicilio ubicado en Berutti al 160.
La policía acudió este miércoles por la tarde a una vivienda de calle Berutti al 160 tras recibir una llamada de emergencias al 911 por un hecho de violencia familiar.
En el domicilio aprehendieron a un hombre de 66 años que momentos antes amenazó verbalmente a su hijo, de 40. El hecho ocurrió tras una discusión entre el aprehendido y su esposa, madre de su hijo.
Tras el arribo del móvil policial, el hombre fue trasladado a Comisaría local y puesto disposición de la Justicia.
La víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde solicitó medidas cautelares. Interviene la Fiscalía 11.
