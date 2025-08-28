La policía acudió este miércoles por la tarde a una vivienda de calle Berutti al 160 tras recibir una llamada de emergencias al 911 por un hecho de violencia familiar.

En el domicilio aprehendieron a un hombre de 66 años que momentos antes amenazó verbalmente a su hijo, de 40. El hecho ocurrió tras una discusión entre el aprehendido y su esposa, madre de su hijo.

Tras el arribo del móvil policial, el hombre fue trasladado a Comisaría local y puesto disposición de la Justicia.

La víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde solicitó medidas cautelares. Interviene la Fiscalía 11.

