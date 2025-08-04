El domingo en horas de la tarde, una violenta discusión entre dos hombres se dio en Aulí bis e Ituzaingó.

Efectivos policiales constataron que se trataba de un conflicto familiar entre un padre de 71 años y su hijo de 29, quien se encontraba en estado de ebriedad.

El joven fue detenido en el lugar luego de agredir físicamente a su padre y proferir amenazas de muerte, incluso en presencia del personal policial.

Ante la gravedad de la situación, la víctima entregó un arma de fuego perteneciente al agresor.

El hombre de 29 años poseía un arma de fuego.

El hombre mayor fue asistido en el Hospital local por lesiones leves y luego trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia para resguardo.

En tanto, el hijo fue notificado del inicio de la causa penal y quedó alojado en los calabozos de la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía Nº 11.

