Efectivos policiales intervinieron en un hecho de violencia de género ocurrido en una casa en calle Saavedra, este miércoles por la tarde.

Ads

Al llegar al lugar, detuvieron a un hombre de 49 años, acusado de agredir físicamente a su expareja, una joven de 25 años, dentro del domicilio.

La víctima fue trasladada al Hospital Municipal, donde recibió atención médica por lesiones de carácter leve, y posteriormente fue asistida por el equipo del Centro Municipal.

Ads

El agresor fue trasladado a la comisaría, donde quedó imputado por el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en contexto de violencia de género.

Puede interesarte

Ads