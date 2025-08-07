Violencia familiar: aprehendido por agredir a su expareja
Un hombre de 49 años fue aprehendido tras agredir fisícamente a su expareja, de 25 años, en una casa en calle Saavedra. La víctima fue trasladada al Hospital por heridas leves.
Efectivos policiales intervinieron en un hecho de violencia de género ocurrido en una casa en calle Saavedra, este miércoles por la tarde.
Al llegar al lugar, detuvieron a un hombre de 49 años, acusado de agredir físicamente a su expareja, una joven de 25 años, dentro del domicilio.
La víctima fue trasladada al Hospital Municipal, donde recibió atención médica por lesiones de carácter leve, y posteriormente fue asistida por el equipo del Centro Municipal.
El agresor fue trasladado a la comisaría, donde quedó imputado por el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en contexto de violencia de género.
