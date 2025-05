Durante el transcurso de esta semana, se viralizó un video en el que se ve cómo un grupo de alumnos golpea a patadas a uno de sus compañeros, de 10 años de edad.

El hecho ocurrió en el patio la escuela primaria N° 4 que comparte edificio con la secundaria Eduardo Depietri.

Violencia escolar en la escuela primaria: un grupo de jóvenes golpearon a patadas a uno de sus compañeros pic.twitter.com/4zXqNBgK2Y — La Opinión de San Pedro (@laopinionsp) May 28, 2025

La filmación, compartida a través de las redes sociales, llegó a las manos de la madre de la víctima quien informó que "ya no sabe qué más hacer".

"La verdad que esto se tiene que terminar, porque yo lo mando a mi hijo a estudiar no para que sea golpeado", indicó con pesar la mujer.

Informó que "habló con los directivos" y que le prometieron que resolverían la situación y que, ante la aparición del video, obtuvo una reunión en la que buscarán medidas para abordar la problemática.

"Yo me quede mal por el video, ver cómo golpeaban a mi hijo de esa manera. Es una situación constante y me está cansando. Yo no me puedo quedar tranquila porque tengo miedo de que me llamen para darme una mala noticia", concluyó la mujer.