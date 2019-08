Violencia en la Escuela Primaria Nº 6: Un alumno le arrojó una piedra por la cabeza a otro niño

Este viernes Florencia, tía de Benicio, un pequeño alumno de 6 años de una de las escuelas de nuestra ciudad, denunció en redes sociales la "falta de responsabilidad" por parte de las maestra que no notaron que durante un recreo, un alumno arrojó una piedra a otro y le "abrió la cabeza". "Yo tengo que agradecer que sólo fueron un par de puntos, y no le lastimaron un ojo o le quebraron la nariz. Que no le vuelva a pasar a ningún chico más. Sean responsables, miren lo que hacen los chicos en los recreos, cuídenlos", expresó.