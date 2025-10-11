Violencia de género: un hombre fue aprehendido tras agredir físicamente a su expareja
El hecho tuvo lugar en un domicilio de Rojas al 1900. Personal policial llegó tras ser alertado por un llamado. La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
Durante el pasado viernes, un hombre, de 40 años fue aprehendido por la policía tras agredir físicamente a su expareja, una mujer de 34 años.
El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en Doctor Rojas al 1900 y personal policial fue alertado a través de un llamado al 911.
La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió la asistencia pertinente. Por la causa interviene la Unidad Fiscal n.° 7.
