Durante el pasado viernes, un hombre, de 40 años fue aprehendido por la policía tras agredir físicamente a su expareja, una mujer de 34 años.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en Doctor Rojas al 1900 y personal policial fue alertado a través de un llamado al 911.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió la asistencia pertinente. Por la causa interviene la Unidad Fiscal n.° 7.

