Violencia de género: un hombre aprehendido por agredir a su pareja
Ocurrió el sábado en una vivienda en calle Hermano Indio. Un hombre de 29 años fue aprehendido tras agredir a su novia, que hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer.
Un hombre de 29 años fue aprehendido este sábado por personal policial tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja, también de 29 años, en una vivienda ubicada en calle Hermano Indio.
La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, donde recibió asistencia y contención.
La Fiscalía N.º 11 tomó intervención en la causa, que fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo. El imputado permanece alojado en sede policial a disposición de la Justicia.
