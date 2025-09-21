Un hombre de 29 años fue aprehendido este sábado por personal policial tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja, también de 29 años, en una vivienda ubicada en calle Hermano Indio.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, donde recibió asistencia y contención.

La Fiscalía N.º 11 tomó intervención en la causa, que fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo. El imputado permanece alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

