Violencia de género: un hombre agredió a su madre y fue aprehendido
El agresor fue detenido en una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 1500. La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer, donde constataron que presentaba lesiones de carácter leves.
Durante el mediodía del viernes, personal policial acudió a un domicilio de Manuel Iglesias al 1500 tras recibir un llamado al 911.
En el lugar, la policía aprehendió a un hombre, de 29 años, quien había agredido a su madre causándole lesiones de carácter leves.
La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde fue asistida y contenida. El agresor fue detenido y por la causa interviene la UFI n.° 7.
