Durante el mediodía del viernes, personal policial acudió a un domicilio de Manuel Iglesias al 1500 tras recibir un llamado al 911.

Ads

En el lugar, la policía aprehendió a un hombre, de 29 años, quien había agredido a su madre causándole lesiones de carácter leves.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde fue asistida y contenida. El agresor fue detenido y por la causa interviene la UFI n.° 7.

Ads

Puede interesarte

Ads