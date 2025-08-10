Violencia de género: rompió el vidrio de la puerta de la casa de su expareja y la lastimó
La policía lo aprehendió tras el hecho. La joven, de 23 años, resultó con lesiones leves y fue asistida por personal de la Comisaría de la Mujer.
Un joven de 24 años fue detenido este domingo por la madrugada tras protagonizar un episodio de violencia de género en la casa de su expareja.
La policía lo aprehendió luego de que se presentara en el domicilio de su ex, donde rompió el vidrio de la puerta de acceso y lastimó a la joven, de 23 años, en un brazo.
La víctima fue asistida por el personal profesional de la Comisaría de la Mujer, previo paso por el Hospital, donde constataron que las lesiones eran de carácter leve.
El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, imputado por daños y lesiones agravadas por haber sido cometidas en contexto de violencia de género.
